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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, ÖSYM tarafından yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) için 17 ve 18 Haziran'da açık tutulacak.

17:05 . 15/06/2023 Perşembe
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Arşiv

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 ve 18 Haziran'daki 2023-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Buna göre, müdürlükler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 18 Haziran Pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

Sınav günü ilgili nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, müdürlük personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Geçici kimlik belgesi ile sınava girilebilecek

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar düzenlenen bu belgeyle sınava girebilecek.

Geçici kimlik belgesi dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerini ve açık oldukları saatleri, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.



#Nüfus müdürlükleri
#ÖSYM
#İl ve ilçe nüfus müdürlükleri
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