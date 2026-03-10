Yeni Şafak
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

00:2210/03/2026, Salı
IHA
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R. idaresindeki 34 MDC 047 plakalı otomobil ile H.A. kontrolündeki 22 HA 499 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Edirne
#Trafik kazası
#Yaralı
