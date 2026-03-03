Yeni Şafak
İstanbul-Edirne otoyolu’nda kaza: Rulo saclar yola savruldu

14:263/03/2026, Salı
IHA
İstanbul'da feci kaza.
İstanbul'da feci kaza.

Hadımköy bağlantı yolunda meydana gelen kazada, 22 EE 725 plakalı kamyon virajı alamayarak devrildi. Olay nedeniyle İstanbul-Edirne Otoyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İstanbul Hadımköy'de sürücülüğünü Ferhat Omaç’ın yaptığı sac yüklü kamyon, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolundaki virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan rulo halindeki saclar yola savrulurken, otoyolda ulaşım tamamen durdu.

Otoyol trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ağır sac ruloları iş makineleri yardımıyla tek tek kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul-Edirne istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Çekiciyle kaldırıldı

Olay yerine gelen çekici yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ferhat Omaç, "Virajı alırken bir anda devrildim. Tonajı çok değildi ama oldu" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




