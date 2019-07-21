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EDİRNE

Edirne'de trafik kazası: Aynı aileden 4 ölü

Edirne Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe çıkışında yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Kazada sürücünün annesi Ayfer Kılıç, babası Abdullah Kılıç, eşi Simge ve bir yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetti.

Sürücü Kılıç ve diğer kızı Belinay Kılıç ise ağır yaralandı.

Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler devlet hastanesinin morguna götürüldü.

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