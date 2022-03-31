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EDİRNE

Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Edirne’de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesine ilişkin sır perdesi aralanıyor. Konuyla ilgili tutuklanan şahsın, vahşetin yaşandığı Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının evinde yapılan aramalarda bin adet mermi, boş şarjörler ve kanlı elbiseler ele geçirilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ya da silahlar ise henüz bulunamadı.

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Haber Merkezi İHA
Edirnedeki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı - Edirne haberleri
Uzunköprü’nün Elmalı köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya davam ediyor. Konuyla ilgili Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalandıktan sonra dün gece Uzunköprü ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Berk Erdoğan’ın (25) Çorlu ilçesinde yaşamasına rağmen vahşetin yaşandığı Uzunköprü ilçesinin Elmalı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken olayda ölen Anıl Güner’in de arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Edirne'de 4 kişinin cinayet zanlısını takma dişi ele verdi
FOTOĞRAF 8
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Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.<br>
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Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.<br>
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Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.<br><br>SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI <br><br>Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.<br>
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Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine \"1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım\" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. <br>
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EVİNDE BİN MERMİ, KANLI ELBİSELER BULUNDU<br><br>Elmayı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu.<br><br>Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan Erdoğan, olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti. Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada bine yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu.<br><br>Erdoğan'ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.<br>
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DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ BULUNDU<br><br>Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi.<br><br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Erdoğan'ın, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, \"Ben yapmadım, haberim yok\" dediği öğrenildi.<br>
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\"HIRSIZLIK' VE 'UYUŞTURUCU'DAN SABIKASI VARMIŞ<br><br>Berk Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Erdoğan'ın 1 yıl önce çalıştığı tesiste hırsızlık olayına karıştığı ve buradan kovulduğu öğrenildi. Olayın ardından anlaşmazlık yaşadığı babası ile tartışan Erdoğan'ın babası tarafından bacağından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Köyde yaşanan bu olaylarından ardından Erdoğan'ın ailesiyle birlikte Elmalı'dan ayrıldığı ve zaman zaman köye geldiği belirtildi.<br>
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VALİ CANALP: YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI<br><br>Öte yandan Edirne Valisi Ekrem Canalp, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:<br><br>\"Son olarak biliyorsunuz, 1 tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla bu tutuklama kararı neticesinde adli sürecin sonunu beraber bekleyeceğiz. Jandarmamız olayın oluşundan itibaren bütün mesaisini, zamanını merkezden ve Keşan'dan ilave ekiplerimizi takviye etmek suretiyle oraya yönlendirdik. 3 gün içinde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Bu yoğun çalışma neticesinde dün gece vakti bir şekilde elde etmiş olduğumuz delilleri mahkemeye sunmak suretiyle mahkememiz de tutuklama kararı verdi. Buradan şunu da ifade etmek isterim, burada jandarmamızın yanı sıra polisimizin yapmış olduğu çalışmaların da çok faydasını gördük. Polisle jandarmanın müşterek çalışması oldu, bu müşterek çalışma neticesinde bu sonucu elde edebildik.\"
Edirne'de 4 kişinin cinayet zanlısını takma dişi ele verdi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan tutuklandı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. Çevresinde 'sarı' lakabıyla bilinen Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ve tartıştığı babası tarafından da bacaklarından vurularak yaralandığı ortaya çıktı.

Altınlar için vahşetin işlendiği söylentiler arasında
Ayrıca konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, öldürülen ailenin köydeki komşularının aktardığı bilgilere göre ölen 4 kişi ile birlikte Anıl Güner’in, ulu orta altın yatırımı konuştuğu iddia ediliyor. Cinayetin Anıl Güner’in konuştuğu altın yatırımı için işlendiği iddia edilirken, evden altın alınıp alınmadığı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Kanlı bezler bulundu

Aynı zamanda tutuklanan B.E.’nin kendisine yönelik yapılan suçlamaları reddetmesine rağmen yapılan araştırmalar sonucunda şahsın olay günü köyde olduğu öğrenildi. Olay günü Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet ile görüldüğü iddia edilen şahsın Çorlu ilçesindeki adresinde yapılan aramalarda, kanlı bezler de ele geçirilmişti.

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Yüzünde derin kesikler

Otopsi işlemleri tamamlanan aynı aileden Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) cansız bedeni köy mezarlığına defnedilirken, Anıl Güner’in yüzünde derin kesikler olduğu da öğrenildi. Vahşetin yaşandığı gün Anıl Güner’i altınların yerini söylemesi için işkence yapılarak kesici alet ile yüzünde derin yaralar açıldığı da yapılan iddialar arasında.

Olay

Uzunköprü’nün Elmalı köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner’in (26) silahla vurulmuş olduğunu gören komşuları durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
FOTOĞRAF 21
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Edirne'nin Elmalı köyünde, aynı aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
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Cansız bedenler, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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SÜT GÖTÜRMEYİNCE MERAK ETTİLER<br><br>Ailenin cansız bedenlerinin ise sabah süt alamaya gelen kişinin bulduğu belirtildi.
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Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı.
Title
TORUNUN CESEDİ KAPI ÖNÜNDE BULUNDU<br><br>Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.
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Hemen eve gelen köylüler, Anıl Güner'in cesedinin yanı sıra müstakil evde 3 kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi.
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BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ<br><br>Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi.
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Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
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CAMLARI KIRILAN EVDE ARBEDE YAŞANMIŞ<br><br>Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi.
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Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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\"1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM\" DEMİŞ<br><br>Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı.
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Anıl Güner'in çevresine, \"1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım\" dediği belirtildi.
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Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.
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Öte yandan ailenin yakınları üzüntü yaşadı.
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​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde, aynı aileden dört kişinin cansız bedeni bulundu. Dede, oğlu, gelini ve torunundan oluşan ailenin tamamının başlarından vurulduğu belirlendi.
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