Edremit'teki Türk kadınını aşağılayan gösterinin bir benzerini yıllar önce HDP de yapmıştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı.
Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.
Türk kadınını aşağılayan o gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi.
GÜNDEM
CHP'li Edremit Belediyesi'nin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma
BENZER GÖSTERİYİ HDP DE YAPMIŞTI
Gösteriye karşı tepkiler devam ederken, benzer bir durumun 2015 yılında da yaşandığı ortaya çıktı.
HDP'li Gültan Kışanak’ın Diyarbakır Belediyesi'ni yönettiği dönemde de sergi bahanesiyle 6 çarşaflı kadın zincire bağlanarak galerinin ortasına oturtulmuştu.
HDP'nin sergisi, çarşaflı kadınları aşağılayıcı bir şekilde gösterdiği için büyük tepki çekmişti.
GÜNDEM
HDP çarşaflılara hakaret etti
OYNAT 01:23
Edremit Belediyesinin Türk kadınını aşağılayan skandal gösterisine tepki: Türk kadınının zincire vuracak adam anasından doğmadı
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından tören resmigeçitle sona erdi. AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, 'Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek.' diyerek tören alanından ayrıldı. Öte yandan yapılan gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.