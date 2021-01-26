Gündem Efeler Belediyesinde Atay saltanatı CHPli başkan, kardeşini 3 ayrı yere müdür, oğlunu da spor kulübünün başına getirmiş
POLİTİKA

Efeler Belediyesi’nde ‘Atay’ saltanatı: CHP'li başkan, kardeşini 3 ayrı yere müdür, oğlunu da spor kulübünün başına getirmiş

Taciz, tecavüz, rüşvet, hırsızlık, kayırma gibi skandallarla çalkalanan CHP'nin son vukuat haberi Aydın'dan geldi. 2019 Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mehmet Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı atamalarla büyük tepki topladı. Hekim olan kardeşini hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getiren Atay, bir de yapılan haberleri ahlaksızlık olarak niteledi.

Haber Merkezi İHA
CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay.
CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay.

Aydın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı konuşuyor. Seçim öncesi yine CHP’li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan’ı, damadı Abdülkadir Baş’ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Fatih Atay’ın seçildikten sonra aynı yöntemi kendisinin de devam ettirdiği ileri sürüldü.

  • Başkan seçildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü’nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay’ı, hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getirdi.

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Oğlu Eymen Atay’ı da Efeler Spor Kulübü’nde sekreter olarak görevlendiren ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da teslim eden Akay, ‘Gölge Başkan’ oldu.

CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
OYNAT 01:36
CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Halk TV'de katıldığı programda, kendisine yöneltilen “Eğer iktidara gelirseniz liyakate bakacak mısınız? Kadrolaşacak mısınız? Partililer kadro isteyecektir” sorusuna cevap verdi. Torun bu soruya “Tabi ki liyakate bakacağız. Ancak öncelik partililerimizin olacaktır” ifadeleriyle cevap verdi.

Çıkan haberlere tepki gösterdi

Efeler Belediyesi’ni 'Aile şirketine çevirdiği' haberlerdeki iddialara ilişkin soruya haberi yapanlar için 'Ahlaksızlık yapıyorlar' ifadesini kullanan Fatih Atay, seçildikten sonra Efeler Spor Kulübü’nün başına getirdiği oğlu Eymen Atay’ın belediyede odası olmadığını bunu iddia edenlerin oğlunun odasını göstermesini isteyerek, iddialarla ilgili açıklamalarını daha sonra yapacağını söyledi.

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