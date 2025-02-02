Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD açıkladı

Deprem Muğla'dan hissedildi.
AFAD, Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından bölgede sarsıntılar devam etti.
Muğla açıklarındaki Aniye Adası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 10.22'deki depremin 6,6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu depremden sonra bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği kaydedildi.
AFAD verilerine göre bölgede;
Saat 14.04'te 4.4,
Saat 14.41'de 4.3,
Saat 14.53'te 4.2,
Saat 15.10'da 4.1
büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Böylece AFAD'ın kaydettiği son 100 depremin 45'i Ege Denizi'nde meydana geldi.
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