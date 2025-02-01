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Ege Denizi'nde 4,2'lik deprem

Ege Denizi'nde 4,2'lik deprem

17:361/02/2025, Cumartesi
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Ege'deki deprem çevre illerde hissedildi
Ege'deki deprem çevre illerde hissedildi

Ege Denizi'nde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege Bölgesi deprem haberiyle sarsıldı...


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.


AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


7 kilometre derinlikte


Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Deprem Ege Bölgesi'nin pek çok yerinde hissedildi.




#Ege Denizi
#deprem
#AFAD

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