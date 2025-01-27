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Kasrı Şirin'de şiddetli deprem

Kasrı Şirin'de şiddetli deprem

08:2327/01/2025, Pazartesi
AA
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İran'ın batısı depremle sarsıldı
İran'ın batısı depremle sarsıldı

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.


Can ve mal kaybı yok


Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.



#İran
#deprem
#Tahran

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