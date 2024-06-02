Ege'de korkutan deprem: Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi

Ege'de korkutan deprem
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yaşattı.
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#sarsıntı
13 saat önce
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yaşattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre; saat 08.05'te merkez üssü Ege Denizi İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
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