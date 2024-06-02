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Ege'de korkutan deprem: Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yaşattı.

12:21 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:24 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ege'de korkutan deprem
Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yaşattı.



#Ege Denizi
#deprem
#sarsıntı
13 saat önce
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