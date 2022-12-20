Gündem Egede yine Yunan tacizi F-16larımız gerekli karşılığı verdi
ANKARA

Ege'de yine Yunan tacizi: F-16'larımız gerekli karşılığı verdi

MSB, Yunanistan’a ait uçakların yine NATO uçuşunu hedef aldığını ancak gerekli karşılığın verildiğini ve NATO görevinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Egede yine Yunan tacizi: F-16larımız gerekli karşılığı verdi
MSB

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, dün, planlı "NATO NEXUS ACE Ege" görevi için oluşturulan paket kolda, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, bir HİK, bir KC-135 tanker ve bir CASA arama-kurtarma uçağının, NATO'ya ait bir E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan uçakları, bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi. Paket kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü."

Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı
OYNAT 01:10
Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
'Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.


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