Eğitim Bakanı Selçuk: Şu ana kadar 266 bin tableti öğrencilere ulaştırdık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak, tamamı bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3'üncü fazın başladığını bildirdi.

Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak

Geçen hafta gerçekleştirilen 51 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 66 bin tablet bilgisayarın daha öğrencilerle buluşturulduğunu söyleyen Selçuk, yeni faz ile birlikte, haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağını belirtti.

GÜNDEM MEB 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

"Eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak"

Bakan Selçuk, eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak" dedi.

REKLAM