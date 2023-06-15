Eğitim öğretim yılı sona eriyor: Okullarda yarın 'karne zili' çalacak

Milyonlarca öğrenceyi karne heyecanına boğan "takdir belgesi" 16 Haziran'da karnelerini alacaklar için büyük heyecan barındırıyor. Bir başarı belgesi olan "takdir belgesi"ni almak için en az 85 puan almak gerekli iken peki, bu puanlamaların hesaplamaları nasıl yapılıyor? 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf takdir hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır? E okul ile 2023 Takdir hesaplama ekranı ve buna dair tüm bilgiler haberimizde.