Eğitime 2 gün ara verildi: Çatısı yanan okula yangın sonrası inceleme başlatıldı

Kızı lisede okuyan Bahadır Özcan, yangının ardından o anları DHA'ya anlattı. Özcan, saat 16.00 gibi Kocaeli Üniversitesi'ne MR çektirmeye çıktığını söyleyerek, “Kızım da benim burada okuyor. Dumanları görünce hemen okula geri döndüm. Çıkışa doğru öğrencileri çıkartmaya başlamışlardı. Burada yüksek bir duman vardı. Servisler de gelmişti, öğrenciler de bir taraftan çıkmaya başladı. 10 dakika sonra da itfaiye müdahaleye başladı. Sonradan alevler yükseldi. Çok şükür söndürmüşler” diye konuştu. Kızının yangın sırasında okulda olduğunu belirten Özcan, “Yüksek dumanların olduğu sırada kızım okuldaydı. Ben görünce çok panikledim, korktum. Neler oluyor diye anlamaya çalıştım. Hemen okula geldim. Okul yönetimi sağ olsun gerekli tedbiri almıştı. Çocukları evlerine gitmeleri için bırakmışlardı. Herhangi bir şey olmadı. Daha önce okulda hiç yangın olmadı” ifadelerini kullandı.