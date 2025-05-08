Böyle kopya düzeneği görülmedi: Vücudundaki düzenek hastanede çıkarıldı

Salona gelen ekipler, yaptıkları kontrolde M.Y.’nin kulağına dışarıdan fark edilmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera, sim kart ve ses aktarım cihazı bulunduğunu belirledi.

Düzeneğin, özel olarak hazırlanmış kauçuk bir kaplama içine gizlendiği tespit edildi.

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. M.Y.’nin kulağındaki mikro kulaklık, müdahale ile çıkarılamayınca hastaneye sevk edildi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu kulaklık çıkarılırken, şahıs hakkında sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yasal süreç başlatıldı.