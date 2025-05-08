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Böyle kopya düzeneği görülmedi: Vücudundaki düzenek hastanede çıkarıldı

Böyle kopya düzeneği görülmedi: Vücudundaki düzenek hastanede çıkarıldı

12:488/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kırklareli'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı.
Kırklareli'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı.

Kırklareli'de yapılan ehliyet sınavında, kopya düzeneğiyle yakalanan bir aday hakkında yasal işlem başlatıldı. Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren M.Y. isimli adayın üzerinden gelen sesleri fark eden gözetmen, durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

Kırklareli'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı. M.Y.'nin kulağına taktığı kulaklık ise hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Salona gelen ekipler, yaptıkları kontrolde M.Y.’nin kulağına dışarıdan fark edilmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera, sim kart ve ses aktarım cihazı bulunduğunu belirledi.

Düzeneğin, özel olarak hazırlanmış kauçuk bir kaplama içine gizlendiği tespit edildi.

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. M.Y.’nin kulağındaki mikro kulaklık, müdahale ile çıkarılamayınca hastaneye sevk edildi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu kulaklık çıkarılırken, şahıs hakkında sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yasal süreç başlatıldı.



#kopya
#kırklareli
#ehliyet sınavı
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