Annesinin telefonunu gizlice alan çocuk internetten 4 bin dolarlık 70 bin lolipop siparişi verdi

Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk, annesinin telefonunu gizlice alarak 4 bin dolara 70 bin adet şeker siparişi verdi.
ABD'de, küçük çocuklara telefon verilmesinin tehlikelerini gözler önüne seren bir olay yaşandı. Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk, annesinin telefonunu gizlice aldı. Evine abur cubur almak isteyen çocuk, sipariş sistemini anlayamayınca olanlar oldu.
Küçük çocuk, yanlışlıkla annesinin telefonundan 4 bin dolar değerinde 70 bin adet lolipop siparişi verdi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Kentucky'de yaşayan Holly LaFavers adlı kadın, evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.
Siparişte yer alan 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan 8 koliyi ise iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen LaFavers, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu dile getirdi.
ABC News'in haberine göre yaşanan olay sonrası gazetelere dahi çıkan LaFavers, olayı öğrendiğinde nasıl tepki verdiği sorusunu "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum." ifadesiyle yanıtladı.
Çevrim içi satış şirketi Amazon ve banka ile gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini kaydetti.