Kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından kurban satışı yapmak için Keçiören'e gelen üreticiler, kurban satış çadırlarının hakkaniyetle dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğince düzenlenen kura töreni ilçedeki Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.





"186 çadırın tahsisi yapıldı"

Kura çekiminde besicileri yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, "Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın hepinize selamları var. Kurban satış alanımızda kurulacak 186 çadırın dağıtımını hak sahiplerine adil ve şeffaf bir şekilde, Ankara 79. Noterliği nezdinde canlı olarak yayınlanmak suretiyle yaptık. Bayram öncesi gerekli tüm önlemlerin alınacağı hayvan satış alanında veteriner, zabıta, fen işleri, destek hizmetleri ve ulaşım hizmetleri müdürlüklerimize bağlı personelimiz görev yapacak. Alana giriş yapacak vatandaşlarımızın ve besicilerimizin ihtiyaçları Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Tahsisi gerçekleşen çadır yerlerimizin besicilerimize hayırlı olmasını temenni eder, herkese şimdiden iyi bayramlar dilerim" dedi.