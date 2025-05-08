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Kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi

Kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi

12:498/05/2025, Perşembe
IHA
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Kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi.
Kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından kurban satışı yapmak için Keçiören'e gelen besicilerin çadır kuracağı noktalar noter huzurunda kurayla belirlendi. Ankara Keçiören Belediyesi'nce Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ne kurulan kurban pazarında besicilerin çadır kuracakları noktalar canlı yayında ve noter huzurunda kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkan ve sahneye davet edilen besiciler cam fanus içinde yer alan çadır numaralarını kendileri çekti. Çekilen isimler ve çadır numaraları salonda yüksek sesle anons edilirken çekiliş sonuçları kura komisyonunca kayıt altına alındı.

Türkiye'nin dört bir yanından kurban satışı yapmak için Keçiören'e gelen üreticiler, kurban satış çadırlarının hakkaniyetle dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğince düzenlenen kura töreni ilçedeki Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


"186 çadırın tahsisi yapıldı"

Kura çekiminde besicileri yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, "Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın hepinize selamları var. Kurban satış alanımızda kurulacak 186 çadırın dağıtımını hak sahiplerine adil ve şeffaf bir şekilde, Ankara 79. Noterliği nezdinde canlı olarak yayınlanmak suretiyle yaptık. Bayram öncesi gerekli tüm önlemlerin alınacağı hayvan satış alanında veteriner, zabıta, fen işleri, destek hizmetleri ve ulaşım hizmetleri müdürlüklerimize bağlı personelimiz görev yapacak. Alana giriş yapacak vatandaşlarımızın ve besicilerimizin ihtiyaçları Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Tahsisi gerçekleşen çadır yerlerimizin besicilerimize hayırlı olmasını temenni eder, herkese şimdiden iyi bayramlar dilerim" dedi.

Kura ile çadır numaralarını öğrenen besiciler Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından da bilgilendirildi. Kurban pazarına çadırlarını kurmaya başlayacak olan besiciler, satış alanına büyükbaş hayvan girişini 30 Mayıs Cuma günü saat 00.00'a kadar, küçükbaş hayvan girişini ise 3 Haziran Salı günü 00.00'a kadar yapabilecek. Belirlenen tarihler dışında kurban alanına hayvan girişi yapılamayacak. Kurbanlık olarak satışa getirilen dişi hayvanlar için "damızlık olamaz" raporuna bakılacak, aksi halde satış alanına alınmayacak.

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