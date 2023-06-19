EGM'den polislere 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu

Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne katılan HDP'li Özgül Saki, polisleri hedef aldı.
LGBT sapkınları, İstanbul Valisi Davut Gül'ün LGBT eylemlerine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına rağmen yürüyüş düzenledi. Yasaklanmasına rağmen gerçekleştirmeye çalıştıkları yürüyüşte slogan atan LGBT'liler, terör propagandası yaptı. Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP'li Özgül Saki de katıldı. Saki, LGBT'lilere izin vermeyen polisleri hedef aldı.
HDP'li Özgül Saki Türk polisini hedef aldı
Türk polisine 'işgalci kuvvet' benzetmesi yapan Saki'nin skandal açıklaması şu şekilde: