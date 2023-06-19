|
Gündem

EGM'den polislere 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu

HDP'li Özgül Saki, İstanbul'da izinsiz LGBT gösterisine müdahale eden Türk polisine hakaretlerde bulundu. Saki, Türk polisine "adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle" ifadeleriyle 'işgalci' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere 'işgalci' diyen HDP İstanbul vekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

12:09 . 19/06/2023 Pazartesi
DHA
Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne katılan HDP'li Özgül Saki, polisleri hedef aldı.

Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne katılan HDP'li Özgül Saki, polisleri hedef aldı.

LGBT sapkınları, İstanbul Valisi Davut Gül'ün LGBT eylemlerine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına rağmen yürüyüş düzenledi. Yasaklanmasına rağmen gerçekleştirmeye çalıştıkları yürüyüşte slogan atan LGBT'liler, terör propagandası yaptı. Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP'li Özgül Saki de katıldı. Saki, LGBT'lilere izin vermeyen polisleri hedef aldı.


HDP'li Özgül Saki Türk polisini hedef aldı

Türk polisine 'işgalci kuvvet' benzetmesi yapan Saki'nin skandal açıklaması şu şekilde:

"Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi"

Emniyet harekete geçti: Suç duyurusunda bulunuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik 'işgalci' hakareti asla kabul edilemez. İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"
denildi.




#EGM
#Özgül Saki
#polis
#HDP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Almanya'da dev market zinciri iflas etti