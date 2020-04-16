EGM'den 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yalanlama

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Koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkisini azaltmak için tasarlanan ekonomi paketi TBMM'den geçerek yasalaştı

Koronavirüs salgınının ülke genelindeki etkisini kırmak ve ekonomik anlamda vatandaşa destek olma noktasında hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında yasalaştı. Yeni kanuna göre kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bunun yanında düzenleme gereği ücretsiz izne çıkarılanlara aylık olarak nakit maddi destek verilecek. Yeni pakete göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan kişilere de 1177 lira ödenecek. TBMM'de kabul edilen düzenleme üç ay boyunca işten işçi çıkarılmasının da önüne geçiyor. Düzenlemeye göre Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.