Gündem EGMden yangın bölgelerinde yemek dağıtımı Her öğün 10 bin kişilik yemek çıkıyor
ANTALYA

EGM’den yangın bölgelerinde yemek dağıtımı: Her öğün 10 bin kişilik yemek çıkıyor

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen ve 7 gün 24 saat esasına göre sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanları ile destek veren Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına da başladı. Her öğün için toplam 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EGM’den yangın bölgelerinde yemek dağıtımı: Her öğün 10 bin kişilik yemek çıkıyor
Toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor.

Mobil Mutfak Tırları, yangından etkilenen Antalya’nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de 10’ar personel olmak üzere toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor. Akseki’de 1’i yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır, Gündoğmuş’ta da yine 1’i yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır görev yapıyor. Bölgeye toplam 4 tır gönderilmiş durumda.

10 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR

Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlarından Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılacak. Bir Mobil Mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip. İki tırda, bir öğünde toplam 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Vatandaşlara, 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet verilecek.

Ekiplere su taşırken can veren Şahin’in son paylaşımı duygulandırdı
GÜNDEM
Ekiplere su taşırken can veren Şahin’in son paylaşımı duygulandırdı
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.