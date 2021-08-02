EGM’den yangın bölgelerinde yemek dağıtımı: Her öğün 10 bin kişilik yemek çıkıyor

Mobil Mutfak Tırları, yangından etkilenen Antalya’nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de 10’ar personel olmak üzere toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor. Akseki’de 1’i yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır, Gündoğmuş’ta da yine 1’i yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır görev yapıyor. Bölgeye toplam 4 tır gönderilmiş durumda.

10 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR

Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlarından Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılacak. Bir Mobil Mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip. İki tırda, bir öğünde toplam 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Vatandaşlara, 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet verilecek.

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