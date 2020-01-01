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Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden savunma: Ben umreye gittim ne alkolü

Konya’da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü" diyerek kendini savundu. Öte yandan görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek diye tepki gösteren F.C'ye bin 228 liralık ceza kesildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sürücünün 56 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücünün 56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde, alkollü araç sürücülerine sürücülere işlem uygulandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapılan denetimlerde, F.C'yi durduran ekipler alkol kontrolü yaptı.

Sürücünün 56 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine bin 228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bir garip savunma: Ben umreye gittim

Alkollü sürücü
  • Uzun süre alkol almadığını iddia eden F.C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki gösterdi.

Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C'yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi.

Hakkını helal etmedi

  • Görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum." diyerek diye tepki gösteren F.C'ye bin 228 liralık ceza kesildi.

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