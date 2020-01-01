Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden savunma: Ben umreye gittim ne alkolü Konya’da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü" diyerek kendini savundu. Öte yandan görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek diye tepki gösteren F.C'ye bin 228 liralık ceza kesildi.

Haber Merkezi 01 Ocak 2020, 03:02 Son Güncelleme: 01 Ocak 2020, 03:05 Yeni Şafak