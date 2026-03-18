Ehliyetsiz sürücü muayenesiz ve sigortasız araçla kaza yaptı: 80 bin lira ceza kesildi

23:4118/03/2026, Çarşamba
IHA
Sürücüye ve araç sahibine olmak üzere toplam yaklaşık 80 bin lira para cezası kesildi.
Aksaray’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı muayenesiz ve sigortasız araç kaza yaptı, sürücü hafif yaralandı. Polis ekiplerince sürücü ve araç sahibine toplam yaklaşık 80 bin lira para cezası kesildi.

Aksaray’da abisinin muayenesiz ve sigortasız aracını alıp ehliyetsiz olmasına rağmen trafiğe çıkan sürücü, kaza yaptı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, polis ekiplerince yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

Kaza, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Metehan U. (18) isimli genç, abisine ait muayenesiz ve sigortasız aracı alarak ehliyeti olmamasına rağmen trafiğe çıktı. İlçe merkezinden Aksaray yolu istikametine seyreden sürücü burada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabilirken sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedaviyi kabul etmemesi üzerine sürücünün ambulans içinde tedavi etti. Polis ekipleri araç plakasından yaptığı sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit ederken, sürücünün ise ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye ve araç sahibine olmak üzere toplam yaklaşık 80 bin lira para cezası kesildi.


#Aksaray
#araç
#kaza
