Araç şarampole yuvarlandı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

22:2618/03/2026, Çarşamba
DHA
Baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Siirt-Eruh kara yolunda hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu Sait Kaplan ile kızı Zehra Kaplan hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen baba ve kızının yaşamları kurtarılamadı.

Siirt’te hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Sait Kaplan (40) ile kızı Zehra Kaplan (6) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Sait Kaplan yönetimindeki 06 EUH 871 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedaviye alınan Sait Kaplan ile kızı Zehra, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



