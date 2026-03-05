Yeni Şafak
Siirt’te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

23:335/03/2026, Perşembe
DHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu Sebahattin Batu (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu’ya ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu’nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Siirt
#Köy muhtarı
#Cinayet
