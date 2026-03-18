Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: Üç yaralı

22:1918/03/2026, Çarşamba
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum’un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Orhan A. idaresindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Burakcan A. ve Ramazan A. otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

