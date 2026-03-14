Köyde korkutan yangın: Evler ve ahırlar küle döndü

15:4014/03/2026, Cumartesi
Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İskilip ilçesine bağlı Şeyhler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikte bulunan F.C.’ye ait eve de sıçradı.

Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri köye sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ile Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden gelen ekiplerin de desteğiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 ev, evlerin altındaki ahırlar, 1 traktör ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

