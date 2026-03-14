Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Depoda duvar çöktü: Dengesini kaybedince elini makineye kaptıran Melih'in parmakları koptu

15:2014/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Metehan Ö.'nün sağ elinin 4 parmağı koparken, yanında bulunan ağabeyi Melih Ö. çöken duvarın altında kaldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde buğday yüklemesi yapılan depoda duvar çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö. (14), elini helezon makinesine kaptırırken; ağabeyi Melih Ö. (18) duvarın altında kaldı. Metehan Ö.'nin 4 parmağı koparken, iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde bir depoda meydana geldi. Cesur Ö.'ye ait depoda buğday yükleme çalışması yapıldığı sırada duvarın bir bölümü aniden çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö., elini buğday yüklemede kullanılan helezon makinesine kaptırdı. Metehan Ö.'nün sağ elinin 4 parmağı koparken, yanında bulunan ağabeyi Melih Ö. çöken duvarın altında kaldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, ambulanslarla önce Alaca Devlet Hastanesi'ne daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Metehan Ö., ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunan 4 parmak da hastaneye ulaştırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.



#Çorum
#Alaca
#Boğaziçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
