El ele verip şehitlikte temizlik yaptılar

"Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur"





Tüm şehit mezarlarının bakım, temizlik ve onarımlarının yapılacağını söyleyen Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sahit Aydın, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilgili kurumların desteği ile 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz...