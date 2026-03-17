Aksaray’da kaza: Kuzenler kavşakta çarpıştı

22:0017/03/2026, Salı
IHA
Kaza sonucu otomobillerden birinin ön kısmı adeta hurdaya döndü.
Aksaray’da aynı istikamette ilerleyen iki kuzenin kullandığı araçlar kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, araçta büyük hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulunurken, yaralı sürücü tedaviyi kabul etmedi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Sağlık köy yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Sağlık köy yolu istikametine seyreden Hikmet A. (23) idaresindeki 68 HA 774 plakalı minibüs ile Acem Bulvarı istikametinden aynı yöne seyreden Hacı A. (47) yönetimindeki 68 HA 579 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Audi marka otomobilin ön kısmı adeta hurdaya dönerken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan otomobil sürücüsüne ambulans içerisinde müdahale etti. Tedaviyi kabul etmeyen yaralı sürücü ambulans içerisindeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. Bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazaya karışan iki sürücünün kuzen olduğu ortaya çıktı.



En güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2026: 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, anlamlı anma mesajları