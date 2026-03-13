Aksaray'da prizde unutulan şarj aletinden çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Aksaray'da prizde unutulan şarj aletinden çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

19:0413/03/2026, Cuma
AA
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı, 12 kişi dumandan etkilendi. Tacin Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede prizde unutulan şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Binada ikamet eden 10 kişi duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tacin Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede prizde unutulan şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.


Binada ikamet eden 10 kişi duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı.


Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i hamile kadın olmak üzere 12 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Komşulardan Fadime İnce, gazetecilere, yangının çıktığı evin sahibine kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.

