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BURSA

Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Amcam da polis ne olur ceza yazmayın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Berat Ö. (16), ekiplere "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Berat Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

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Haber Merkezi DHA
Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Amcam da polis ne olur ceza yazmayın
Berat Ö'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada Berat Ö. yönetimindeki 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu. Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı.

Berat Ö'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

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Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HK 3374 plakalı İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.
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İETT otobüsü 34 BH 255 plakalı kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.<br><br>
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İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.<br><br>
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Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.<br><br>
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Kaza sırasında olay yerinde bulunan Hidayet Tayfur, otobüsün süratli geldiğini ve yol üzerindeki insanlara bağırarak uyardığını söyledi.<br><br>
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'BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİ'<br><br><br>Tayfur, “Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu.
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'OTOBÜS GÜZERGAHI DEĞİL'<br><br> Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yok\" diye konuştu.<br><br>
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Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Eyüpsultan’da İETT dehşeti: Park halindeki 17 araca çarptı
İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.


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