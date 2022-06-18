Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Amcam da polis ne olur ceza yazmayın

'BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİ'<br><br><br>Tayfur, “Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu.