Ek seferlere rağmen Kurban Bayramı öncesi biletler tükendi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar otobüs şirketlerinde bilet burmakta zorlandı. Otogarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk ise öğle ve akşam saatlerine doğru giderek arttı. Çoğu firma biletlerin tükenmesinin ardından ek seferler düzenlemeye başladı.
Bayram yoğunluğu ve emeklilere yapılan yüzde 20 indirim hakkında konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yardımcısı Musa Çaktır “Beklenen bir yoğunluktu. Her bayram da olduğu gibi bu bayramda bayağı bir kalabalık var. Tatilin uzaması da bu yoğunluğu artırdı. Şu anda büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlar 2-3 ay önceden biletlerini almış oluyorlar. Doluluk oranları olunca biz yeniden ek seferler yapıyoruz. Bilet bulunamıyor. Gittikleri firmalardan ek seferle ilgili bilgi alsınlar" ifadelerini kullandı.