Ek seferlere rağmen Kurban Bayramı öncesi biletler tükendi

"Sektör çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Buna rağmen emeklilerin ucuz seyahat etmelerinden yanayız. Çünkü 16 milyon insandan bahsediyoruz. Bir otobüste bulunması gereken emekli oranı konusunda düzenlemeler olmalı. Bir otobüste bulunan 40 emeklinin hepsine indirim yapmamız çok zor. Denetimler yapıldığında şirketlerimize aşırı derecede cezalar yazılıyor. Bu durum da göz önünde bulundurulmalı. Hazır olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Dilerim daha ileriki dönemde indirim yapmaktan mutlu oluruz. Yeni alınan biletlerse emekli olduğunu ispatlıyorsa indirimimizi yapıyoruz. Bütün emekliler bu indirimden faydalanabiliyor"