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Ekmek arasından para çıktı: Gören şaşkına döndü - Çorum haberleri

Ekmek arasından para çıktı: Gören şaşkına döndü

Çorum'da dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasından çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Dilencilerin, ekmeklerin aralarına paraları gizlendiği tespit edildi.
Dilencilerin, ekmeklerin aralarına paraları gizlendiği tespit edildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını suistimal eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü.

Çorum'da şaşırtan görüntü: Ekmeğin arasından para çıktı
OYNAT 00:54
Çorum'da şaşırtan görüntü: Ekmeğin arasından para çıktı
Çorum'da dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasından çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.

Zabıta ekipleri dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yaptıkları incelemede, ekmeklerin aralarına paraların gizlendiğini tespit etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencilik yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiye idari para cezası uygulanırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

Bazı dilencilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.


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