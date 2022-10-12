Eko-Çiftlik AHİD üyelerini ağırladı.

AHİD Derneği Sincan Şubesi Başkanı Murat Eser ve dernek üyeleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı ziyaret etti. Ankaralı seymenlerin de bulunduğu ziyaret Eko-Çiftlik’te gerçekleşirken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ödüllü Sıfır Atık projesi ve Eko-Çiftlik’le ilgili bilgiler verdi. AHİD üyeleri Eko-Çiftlik’e olan beğenilerini ve Sincan’ın marka değerini yükselten bu tür projelerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Başkan Ercan, AHİD üyelerini Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde bulunan, içerisinde Türk kültürünü yansıtan parçalarla donatılan otantik kıl çadırda ağırladı. Ankara’nın ve Sincan’ın geleceğinin konuşulduğu ziyarette AHİD Başkanı Murat Eser, sıcak sohbeti için Başkan Ercan’a teşekkür etti. Başkan Ercan da “AHİD Derneği Sincan Şubesi ile bir araya geldik. Hoş bir sohbet oldu” ifadelerini kullandı.

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