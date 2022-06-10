Ekonomi Gazetecileri Derneğinden Yeni Şafak'a ödül

Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, haberleriyle gündem oluşturan medya mensupları ödüllendirildi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi. Önceki akşam İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Eminönü'ndeki binasında düzenlenen törene İTO, TİM, DEİK, ASKON Başkanları ve iş dünyası STK'larının başkanları ile 90'a yakın ekonomi basınından davetli katıldı.
YALNIZ ÖLÜM EKONOMİSİ BAŞLIKLI HABER
Gecede, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal, 'Yalnız Ölüm Ekonomisi' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Namık Ahıska ödülünü kazanan haber, hayata yalnız veda edenlerin ardından oluşan ekonomiyi konu ediniyordu. Törenin açılış konuşmaları EGD Başkanı Recep Erçin, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve diğer sponsorlar tarafından yapıldı.