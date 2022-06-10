Ekonomi Gazetecileri Derneğinden Yeni Şafak'a ödül

EFES-2022 Tatbikatı'na katılan yabancı askerden Türkiye'ye övgü: Çok güçlü bir millet olduğunu öğrendim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İzmir'de gerçekleştirdiği EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda yer alan dost ve müttefik ülkelerin askerleri, deneyimlerini aktardı. Topçu Subayı Yüzbaşı Aaron, ateş destek gözlem timleri ve sahadaki askerlerle yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, 'Herkes harikaydı. Beraber çalıştığımız tüm askerlerle çok iyi ilişkilerimiz oldu. NATO'daki ortaklarımızı tanıma fırsatı yakaladım ve Türkiye'nin çok güçlü bir millet olduğunu öğrendim' dedi.