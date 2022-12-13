Ekrem İmamoğlu adaylığını resmen ilan etti: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ben bu sürece kendisini adamış bir birey olarak memleketin iyileşmesi adına memleketin demokratikleşmesi, normalleşmesi adına, ötekileşmiş insanlarını eşitlemek adına, 86 milyonu eşit gören bir devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır." ifadelerini kullandı.

"BU OMUZLAR HER YÜKÜ TAŞIR"

"İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

"Öyle bir şey denir mi ya? Öyle bir şey denmez. Ayıptır ya, ahlaki değil. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben diyorum ki bu yola kendini adamış bir Ekrem İmamoğlu, milletimizin teveccühünü almış bir Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un en yüksek oyuyla seçilmiş bir Ekrem İmamoğlu, ailesine milletine mahcup olmak istemeyen bir Ekrem İmamoğlu diyor ki; bana öyle geliyor ki bu omuzlar her yükü taşır."

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