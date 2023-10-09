Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nden sinirli ayrıldı: Çok çirkinleştirdiler çok yalan konuştular

Ekrem İmamoğlu, CHP İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında sık sık yuhalandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar sabah erken saatler itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.
Genel Merkez'in adayı Canpolat, İBB ve İmamoğlu'nun 'oy karşılığı işçi alımını' ifşa etti
Değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in rakibi olan Cemal Canpolat, konuşmasının büyük bölümünde İmamoğlu ve İBB yönetimine ateş püskürdü.
Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Kongresi'nden sinirli ayrıldı: Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu, oylama sonucu beklemeden kongreden ayrıldı.