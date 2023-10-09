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Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nden sinirli ayrıldı: Çok çirkinleştirdiler çok yalan konuştular

CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylama sonucu beklemeden kongreden ayrıldı. Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'ın kendisini hedef alan açıklamalarına sinirlenen İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular, çok kötülük yaşattılar bize." diye konuştu.

Hüseyin Berk
00:34 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, CHP İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında sık sık yuhalandı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında sık sık yuhalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar sabah erken saatler itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.

600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongrede birçok isim sırayla söz aldı. Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması yuhalanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ise sık sık
"Halkın umudu Kılıçdaroğlu"
sloganlarıyla kesildi.


Genel Merkez'in adayı Canpolat, İBB ve İmamoğlu'nun 'oy karşılığı işçi alımını' ifşa etti

Değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in rakibi olan Cemal Canpolat, konuşmasının büyük bölümünde İmamoğlu ve İBB yönetimine ateş püskürdü.

Delegelerin Çelik'e oy vermesi için belediyelerde işe alındığını söyleyen Canpolat,
"CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum."
dedi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Kongresi'nden sinirli ayrıldı: Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu, oylama sonucu beklemeden kongreden ayrıldı.

Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'ın kendisini hedef alan açıklamalarına sinirlenen İmamoğlu,
"Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular, çok kötülük yaşattılar bize."
diye konuştu.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Cemal Canpolat
#Kemal Kılıçdaroğlu
38 dakika önce
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