Cemal Canpolat CHP'deki torpilleri ifşa etti: İmamoğlu iş karşılığında delegelerden oy istedi

Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinden alkış aldı.
CHP'de genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası oluşan kaos durulmuyor. Partide art arda yaşanan gergin olaylara bir yenisi de 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde eklendi.
CHP Genel Merkezi ile değişimciler arasındaki çekişme, skandalların ardı arkasının kesilmemesine sebep oluyor.
Kaftancıoğlu yuhalandı İmamoğlu'nun konuşması sloganlarla kesildi
Canan Kaftancıoğlu; konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada yuhalanırken, partide "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi.
İmamoğlu'nun 'liyakat' yalanı ayyuka çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, Erkem İmamoğlu'nun liyakat yalanını ortaya çıkararak torpille işe alım yaptığını açık açık ifşa etti.
Delegeleri oy karşılığı işe aldılar
"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat hızını alamadı ve "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.
"Bakan olmak için kapıda bekleyenler değişimci oldu"
Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, Bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'Değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti!" diye ekledi.