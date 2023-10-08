Cemal Canpolat CHP'deki torpilleri ifşa etti: İmamoğlu iş karşılığında delegelerden oy istedi

CHP'de başlayan değişim rüzgarının aktörlerinden biri olan ve Genel Başkan Adaylığını açıklayan Özgür Özel, kurultayda yapılacak seçimlerde destek kazanmak için tura çıktı. Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i ziyaret etti. Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret eden Özel, CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi. Öymen ise Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.