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Cemal Canpolat CHP'deki torpilleri ifşa etti: İmamoğlu iş karşılığında delegelerden oy istedi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası oluşan kaos zirveye ulaştı. Canan Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun konuşmaları yuhalamalar ve sloganlarla sık sık kesilirken, değişim hareketinin adayı konumunda olan Özgür Çelik'in rakibi Cemal Canpolat, konuşmasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine yüklendi. Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri Çelik'e oy vermeleri için işe aldıklarını belirtti.

23:24 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinden alkış aldı.

Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinden alkış aldı.

CHP'de genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası oluşan kaos durulmuyor. Partide art arda yaşanan gergin olaylara bir yenisi de 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde eklendi.


CHP Genel Merkezi ile değişimciler arasındaki çekişme, skandalların ardı arkasının kesilmemesine sebep oluyor.


Kaftancıoğlu yuhalandı İmamoğlu'nun konuşması sloganlarla kesildi


Canan Kaftancıoğlu; konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada yuhalanırken, partide "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi.


İmamoğlu'nun 'liyakat' yalanı ayyuka çıktı


Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, Erkem İmamoğlu'nun liyakat yalanını ortaya çıkararak torpille işe alım yaptığını açık açık ifşa etti.


Delegeleri oy karşılığı işe aldılar


"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat hızını alamadı ve "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.


"Bakan olmak için kapıda bekleyenler değişimci oldu"


Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, Bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'Değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti!" diye ekledi.


#CHP
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