Ekrem İmamoğlu İBB adaylığını açıklayacak: CHP'deki liderlik koltuğu için Özgür Özel yarışacak

Ancak, İmamoğlu’nun önderlik ettiği ve sızdırılan “çevrimiçi toplantısına” katılan

Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke

gibi isimlerin bu listede bulunmayacağı ileri sürülüyor. Bu isimlerin tabandan ve seçmenden

“zaten yıllardan beri partideler, değişim bu isimlerle mi olacak?”