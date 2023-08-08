Ekrem İmamoğlu İBB adaylığını açıklayacak: CHP'deki liderlik koltuğu için Özgür Özel yarışacak

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel
14 ve 28 Mayıs seçim hezimetlerinin ardından yenilgiyi kabul etmeyen ve istifa çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Bu süreçte CHP'de de kazan kaynıyor.
İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' çıkışıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. CHP'deki kritik isimleri de yanına alarak Zoom üzerinden değişim toplantıları yaptı. 'CHP'de darbe' toplantısının ifşası ise partide krize neden oldu.
Rotayı İBB'ye çevirdi
'Göreve talibim'
CHP'de Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran isimler arasına en yakınında yer alanlardan Grup Başkanı Özgür Özel de var. Seçimlerin ardından genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına katılması da dikkat çekti.
Seçim öncesi kürsüde veda konuşması yapan Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken Özgür Özel, genel başkanı hedef aldı.
- Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Özgür Özel,"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık"ifadesini kullandı.
Özel'i aday gösterecekler
İmamoğlu'nun İBB'ye adaylığını açıklaması durumunda “değişimcilerin” “İmamoğlu’nun desteğiyle Grup Başkanı Özgür Özel’’i kurultayda aday gösterecekleri” öne sürülüyor.
Zoom'dakiler listede yok
Kurultay çetin geçebilir
- Ayrıca kurmaylar,“2018’de Muharrem İnce salondaki üyelerin desteğiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Taban ve delegeler karşı karşıyaydı. Bu kurultayda ‘değişim’ söylemleri dikkate alınmazsa aynı atmosferle karşılaşabiliriz”görüşü dillendiriliyor.