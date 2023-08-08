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Ekrem İmamoğlu İBB adaylığını açıklayacak: CHP'deki liderlik koltuğu için Özgür Özel yarışacak

Seçim hezimeti sonrası CHP yönetimi ve seçmeni, 'Kılıçdaroğlu destekçileri' ve 'değişim/istifa isteyenler' olarak ikiye bölündü. Genel Merkez’de CHP liderliği koltuğu için adeta ‘savaş’ başladı. Değişim çağrısının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerini sıraladı. Daha sonra Özgür Özel vites artırdı. Kulislerden edinilen son bilgilere göre ise İmamoğlu’nun, 10-15 gün içinde İBB Başkanlığı adaylığını açıklayacağı iddia edildi. Özel’in ise kurultayda aday olarak çıkarılması planlanıyor. Özel'in listesinde Zoom’a katılanlar olmayacağı da dile getiriliyor.

11:00 . 8/08/2023 Salı
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

14 ve 28 Mayıs seçim hezimetlerinin ardından yenilgiyi kabul etmeyen ve istifa çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Bu süreçte CHP'de de kazan kaynıyor.

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' çıkışıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. CHP'deki kritik isimleri de yanına alarak Zoom üzerinden değişim toplantıları yaptı. 'CHP'de darbe' toplantısının ifşası ise partide krize neden oldu.

Rotayı İBB'ye çevirdi

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
“Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz”
sözleri “yönünü İBB’ye çevirdiği” şeklinde yorumlandı. Cumhuriyet'in haberine göre, kulisler de genel başkanlık konusunda net açıklama yapmayan İmamoğlu’nun, İBB’ye devam edeceği konuşuluyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun,
önümüzdeki 10-15 gün içinde İBB başkanlığı adaylığını
açıklayacağı
iddialar arasında.

'Göreve talibim'

CHP'de Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran isimler arasına en yakınında yer alanlardan Grup Başkanı Özgür Özel de var. Seçimlerin ardından genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına katılması da dikkat çekti.

Seçim öncesi kürsüde veda konuşması yapan Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken Özgür Özel, genel başkanı hedef aldı.

  • Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Özgür Özel,
    "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık"
    ifadesini kullandı.

Özel'i aday gösterecekler

İmamoğlu'nun İBB'ye adaylığını açıklaması durumunda “değişimcilerin” “İmamoğlu’nun desteğiyle Grup Başkanı Özgür Özel’’i kurultayda aday gösterecekleri” öne sürülüyor.

Zoom'dakiler listede yok

Ancak, İmamoğlu’nun önderlik ettiği ve sızdırılan “çevrimiçi toplantısına” katılan
Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke
gibi isimlerin bu listede bulunmayacağı ileri sürülüyor. Bu isimlerin tabandan ve seçmenden
“zaten yıllardan beri partideler, değişim bu isimlerle mi olacak?”
tepkisini gördüğü için yer almayacağı belirtiliyor.

Kurultay çetin geçebilir

İstanbul’un kurultaya 196 delege verdiği anımsatılarak
“Bu 36 ilin sayısına eşit. İstanbul’da CHP’nin önde olduğu ilçe örgütlerine baktığımızda İmamoğlu destekçilerinin önde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan kurultay çetin geçebilir”
değerlendirmeleri yapılıyor.
  • Ayrıca kurmaylar,
    “2018’de Muharrem İnce salondaki üyelerin desteğiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Taban ve delegeler karşı karşıyaydı. Bu kurultayda ‘değişim’ söylemleri dikkate alınmazsa aynı atmosferle karşılaşabiliriz”
    görüşü dillendiriliyor.







#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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