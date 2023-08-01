Ekrem İmamoğlu ile görüşen Murat Karayalçın: CHP'de şu anda oligarşi var

"Pazartesi günü Büyükçekmece Belediyesi’nin 24. Uluslararası şenliği vardı. Bu şenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyorlarmış. Biz bu şenliğe davetliydik. Şenlik öncesi de yemek yedik. Tabii ki bu yemekte CHP’deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk"