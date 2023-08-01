Ekrem İmamoğlu ile görüşen Murat Karayalçın: CHP'de şu anda oligarşi var

Murat Karayalçın, İBB Başkanı İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile görüşmesinin ardından "CHP'de şu anda oligarşi var" açıklamasında bulundu.
Seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi.
İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştu.
CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde ekibe fiilen katılacağını söyledi.
Öte yandan İmamoğlu'nun, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada da dolaşıma sokuldu.