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Ekrem İmamoğlu ile görüşen Murat Karayalçın: CHP'de şu anda oligarşi var

Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede yerel seçimlerin masaya yatırıldığını söyleyen Karayalçın, CHP'ye eleştirilerde bulunarak "Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var" ifadelerini kullandı.

17:47 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Murat Karayalçın, İBB Başkanı İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile görüşmesinin ardından "CHP'de şu anda oligarşi var" açıklamasında bulundu.

Murat Karayalçın, İBB Başkanı İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile görüşmesinin ardından "CHP'de şu anda oligarşi var" açıklamasında bulundu.

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştu.

CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde ekibe fiilen katılacağını söyledi.

Öte yandan İmamoğlu'nun, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada da dolaşıma sokuldu.

Murat Karayalçın: Bunun adı oligarşidir

Gelişmelerin ardından Murat Karayalçın'dan açıklama geldi. 10haber isimli internet sitesine konuşan Karayalçın, CHP yönetimine eleştirilerde bulunarak
"Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var"
ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yerel seçimleri konuştuk"

Karayalçın, görüşmeye ilişkin ise
"Pazartesi günü Büyükçekmece Belediyesi’nin 24. Uluslararası şenliği vardı. Bu şenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyorlarmış. Biz bu şenliğe davetliydik. Şenlik öncesi de yemek yedik. Tabii ki bu yemekte CHP’deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk"
dedi.


#Murat Karayalçın
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
39 dakika önce
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