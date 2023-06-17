Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu

CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim çalkantısı sürüyor. Bu kapsamda tabanda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi tepkilere neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "değişim" kavramını dillendirmeye başladı. Süreç devam ederken İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kısa sürede 3 kez bir araya gelerek görüştü. Gazeteci İsmail Saymaz bu görüşmelerin ayrıntılarını kaleme aldı.

"Değişim olmazsa yerel seçimleri kaybederiz"

Buna göre İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını, aksi takdirde yerel seçimleri kaybedeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım." dedi. Değişim sürecini birlikte hayata geçirmeyi teklif eden İmamoğlu, bu sürecin startını da Kılıçdaroğlu'nun başlatmasını istedi.

"İstanbul'a odaklan"

Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'ndan İstanbul'a odaklanmasını istedi. İmamoğlu'nun yeniden aday olup hem başkanlığı hem belediye meclisinde çoğunluğu kazanmasını ve bu yolla İBB'yi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşmanın mümkün olduğunu belirtti.

"Aday olmayacağım de"

İmamoğlu ise değişim konusunda ısrarcı oldu. Kılıçdaroğlu'na bir yol haritası sunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, 'Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım' açıklaması yapmasını istedi.







