Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e veto: 'Genel Başkanımızın iradesi dışında hareket etmeyeceğiz'

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 12. toplantısı sonrası masayı dağıttı.
Masadan ayrıldığını açıklayan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'aday ol' çağrısında bulundu.
Ne diyecekleri çok merak edilen Yavaş ve İmamoğlu sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Peş peşe paylaşımlarda bulunan Yavaş ve İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirterek Akşener'in çağrısına vetoyla cevap verdi.