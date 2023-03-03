Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e veto: 'Genel Başkanımızın iradesi dışında hareket etmeyeceğiz'

Masadan ayrıldığını açıklayan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'aday ol' çağrısında bulundu.

Ne diyecekleri çok merak edilen Yavaş ve İmamoğlu sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.