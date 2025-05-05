Ekrem İmamoğlu'ndan şaibe iddialarıyla gündeme gelen kurultaya ilişkin ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda "oyların para karşılığında kullandırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. İmamoğlu, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından soruşturma kapsamında ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.
Savcı 9 soru sordu
Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.
İmamoğlu tek cevap vermek istedi
İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.
İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.
İddiaları reddetti
Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.