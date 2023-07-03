Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak

Seçim yenilgisinin sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nun hanesine yazılması hakkaniyetli bir tavır değildir. Kampanya sürecinde diğer parti liderlerinin yanısıra hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş sahaya inip birçok ilde mitingler düzenlemiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu’nu değil İmamoğlu ve Yavaş’ı da yenilgiye uğratmıştır.