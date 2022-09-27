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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Antik Roma Hipodromu’nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu’na sunmasına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert tepki geldi. Kabaktepe "Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir." paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlunun Antik Roma Hipodromu projesine AK Partiden sert tepki: Hayali bile ihanettir
Eski İstanbul

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul üzerindeki asırlık Osmanlı eserlerini Roma dönemi ile değiştirme projelerine bir yenisi daha eklendi. İBB tarafından, Sultanahmet Cami ve meydanının hemen altında bulunan Antik Roma Hipodromu'nu tekrar gün yüzüne çıkarmak için Koruma Bölge Kurulu'na rapor sunuldu.

İBB'nin tarihi Sultanahmet Meydanı ve bölgede bulunan diğer Osmanlı mirası eserlerini hiçe sayılarak, Bizans'ın bile o dönemde kaderine terk ettiği Antik Roma Hipodromu'nu tekrardan ortaya çıkarma girişimine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

'Hayali dahi ihanettir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İBB'nin Bizans eserini diriltme çabasına tepki gösterdi.

Kabaktepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

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