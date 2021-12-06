Ekşi Sözlük'te 200 kişilik troll ağı deşifre oldu: İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olup Erdoğan'a hakaretlere göz yumuluyor

Provokatif yayınları, kara propogandaları ve algı operasyınlarıyla sık sık gündmee gelen Ekşi Sözlük’te de Twitter, Instagram ve Facebook'ta kullanılan bu troll ordularının bir benzeri oluşturuldu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) bile küfürlerin edildiği Ekşi Sözlük'te oluşturulan yaklaşık 200 kişilik troll ordusunun bilgileri, Twitter'da @Abese_irca hesabı tarafından deşifre edildi.

GÜNDEM Erdoğan'dan Twitter ve Ekşi Sözlük tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar

Erdoğan'a hakaretin önü açılıyor

Paylaşılan bilgilere göre; bazı sözlük yazarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili görevlendiriliyor ardından Erdoğan'a yönelik büyük bir linç başlıyor. Ekşi Sözlük ile ilgili paylaşılan bilgilerde dikkat çeken ayrıntılar var.

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Ekrem ismine izin yok

Sitede Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir konuyu tartışmak isterseniz, "Ekrem" ismini kullanmanıza izin verilmiyor. Ancak Ekşi Sözlük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili birçok isimle başlık açabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları: Tayyipler, Tayyolar, Tayyörler... Bu politikanın uygulanmasındaki ana sebep ise, Ekşi Sözlük'ün CHP tarafından finanse ediliyor olması olarak gösteriliyor.

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Ekşi Sözlük'te bazı konuları özellikle gündemde tutmak için görevlendirilen hesaplar da deşifre oldu.

GÜNDEM Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nu eleştiriye izin yok

Sitede; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler savuran yazarlar hakkında hiçbir işlem yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiride bulunan yazarlar cezalandırılıyor.

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'te halk ayaklanmaları çağrıları yapanlara tepki gösteren Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi. BiP'te paylaş

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Linç başlatılıyor

Sitede inceleme yapıldığında; muhalefetin hedef aldığı isimlerin tek tek hedef tahtasına yerleştirildiği ve bu 200 kişilik troll ordusu tarafından linç edildiği görülüyor.

İstenilen seviyede eleştirinin gelmemesi üzerine yeniden harekete geçen troll ordusu, konuyu gündemde tutmak için hedef tahtasına yerleştirilen isimle ilgili küfürlerine devam ediyor.