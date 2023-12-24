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Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Emniyet, paylaşım yapanlar arasında yer alan O.K. isimli şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.

15:43 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:44 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Şehitlere ve ailelerine dil uzatılan rezil paylaşımlar büyük tepki topladı.
Şehitlere ve ailelerine dil uzatılan rezil paylaşımlar büyük tepki topladı.

Tüm Türkiye kahraman 12 şehit askeri için gözyaşı dökerken, alçak provokatörler de bir kez daha sahneye çıktı.


Sıkça yalan haberle gündeme gelen ve kutsal değerlerin aşağılandığı Ekşi Sözlük platformunda şehitler ve aileleri hedef alındı.


Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.


İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları şöyle:

  • - Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.
  • - Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.
  • - Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.


Bakan Tunç: Bir gözaltı kararı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."



Bir kişi adresinde paketlendi: Silahlar bulundu

Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medya platformu üzerinden 'Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza' hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bahse konu sosyal medya hesabı incelendiğinde kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanmıştır. Yapılan ikamet aramasında 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı."


#Ekşi Sözlük
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
38 dakika önce
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