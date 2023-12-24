Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında

Tüm Türkiye kahraman 12 şehit askeri için gözyaşı dökerken, alçak provokatörler de bir kez daha sahneye çıktı.
Sıkça yalan haberle gündeme gelen ve kutsal değerlerin aşağılandığı Ekşi Sözlük platformunda şehitler ve aileleri hedef alındı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.
İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları şöyle:
- - Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.
- - Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.
- - Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Bakan Tunç: Bir gözaltı kararı var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Bir kişi adresinde paketlendi: Silahlar bulundu
Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: