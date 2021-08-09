Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve toplumun manevi değerleri aleyhindeki içerikleriyle sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük'te, bu kez de 'halk ayaklanmalı' naraları atıldı. İsyana teşvik eden başlığa gelen onlarca yorumda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi.

Sitede yer alan farklı bir başlıkta ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması gerektiği ifade edildi.

Skandal paylaşıma soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

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Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

TEKNOLOJİ Ekşi Sözlük'te 'hükümete karşı ayaklanma' çağrısı