Gündem Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma
İSTANBUL

Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma
Arşiv

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve toplumun manevi değerleri aleyhindeki içerikleriyle sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük'te, bu kez de 'halk ayaklanmalı' naraları atıldı. İsyana teşvik eden başlığa gelen onlarca yorumda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi.

Sitede yer alan farklı bir başlıkta ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması gerektiği ifade edildi.

Skandal paylaşıma soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

Ekşi Sözlük'te 'hükümete karşı ayaklanma' çağrısı
TEKNOLOJİ
Ekşi Sözlük'te 'hükümete karşı ayaklanma' çağrısı

Ekşi sözlük'te nefret kustular
DÜNYA
Ekşi sözlük'te nefret kustular
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.