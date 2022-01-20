Gündem El Salvador Başkanı Nayib Bukele Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvadordan tüm Türkiyeye selamlar
ANKARA

El Salvador Başkanı Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Salvador Başkanı Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvadordan tüm Türkiyeye selamlar
Nayib Bukele

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçtiğimiz aylarda da sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazmıştı.

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